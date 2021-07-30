شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نقاط تفصل الأهلى عن الوصول لقمة جدول الدوري لأول مرة بالموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتطلع الزمالك للتتويج بالدوري رقم 13 فى تاريخه لتعويض إخفاقه الأفريقى موسمين على التوالى، وبات المارد الأحمر مطالبا بفوز وحيد للتساوى مع الزمالك على قمة الدوري برصيد 61 نقطة بعدما فاز المارد الأحمر على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الجولة 17 للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 54 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفاً، خلف الزمالك المتصدر (61 نقطة) من 27 مباراة.

وكان من المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة وادى دجلة الاثنين المقبل ولكن تم تأجيلها وجميع مباريات الدوري والكأس لحين وضوح الرؤية بشأن مشاركة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو المقامة الحالية.

ويلتقى منتخب مصر الأولمبى نظيره البرازيلى ظهر غد السبت فى ربع نهائي أولمبياد طوكيو، وسيُعلن اتحاد الكرة الأحد المقبل جدول الدوري الجديد بالمواعيد بجميع المباريات والمؤجلات.

وتفصل 8 مباريات الاهلى عن نهاية النسخة الحالية من بطولة الدوري وتحدد بشكل فاصل مصيره فى المسابقة، بعدما نجح المارد الأحمر فى الفوز بخمسة مواجهات هى "سموحة والمقاولون والمقاصة والانتاج الحربى وأسوان"، وتعادل مع بيراميدز والبنك الأهلى ليخسر أربع نقاط مؤثرة فى صراع القمة كادت تمنحه الأفضلية على الزمالك.

ويسعى الأهلي للوصول إلى 61 نقطة، وهو ما يضمن للمارد الأحمر التساوى مع الفارس الأبيض على قمة المسابقة، ولكن أفضلية الأهداف والمواجهات المباشرة وقتها ستكون لصالح المارد الأحمر. يتبقى للأهلى 8 مباريات مع وادى دجلة وسيراميكا والإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام"

ويتبقى للزمالك 6 مباريات مع غزل المحلة والإسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى.

وتنص لائحة الدورى المصري للموسم الحالى 2020 / 2021 على أنه فى حال التساوى فى النقاط سيعود لفارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، باستثناء مراكز الهبوط والمربع الذهبى بنهاية المسابقة، حيث يتم الاحتكام للمواجهات المباشرة أولا، وفى حال التساوى يتم الاحتكام لفارق الأهداف فى المواجهات المباشرة، ثم فى حال التساوى يتم اللجوء لفارق الأهداف العام، ثم عدد الأهداف المسجلة.

وحال تساوى الأهلى والزمالك فى النقاط بنهاية الموسم الحالى سيكون من شأنه تتويج الأهلى بلقب الدورى، باعتباره المتفوق فى المواجهات المباشرة، بعدما فاز فى مباراة الدور الأول على الزمالك بقمة الدور الأول، قبل أن يتعادل القطبان معا فى مباراة الأهلي، حيث حصل الفريق الأحمر على 4 نقاط من المواجهات المباشرة ولم يحصل الفريق الأبيض سوى على نقطة وحيدة، وهو ما يمهد طريق الأهلى للتويج بالدرع الـ43 فى تاريخه حال تساوى الفريقين فى النقاط مع نهاية الموسم الحالي.