شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تودع سباق 50 متر سباحة حرة بأولمبياد طوكيو فى المركز 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت السباحة المصرية فريدة عثمان سباق التصفية الثامنة من سباق 50 متر حرة فى المركز الثاني بزمن 25.13 ثانية، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، واستقرت فريدة عثمان فى المركز 24 بشكل عام ليتأكد عدم تأهلها لنصف النهائي، حيث يتأهل أصحاب المراكز الـ16 الأوائل من 11 تصفية إلى نصف النهائي.

وودعت فريدة عثمان منافسات 100 متر سباحة حرة، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما احتلت المركز الـ33 في الترتيب العام للتصفيات، حيث تتأهل أول 16 لاعبة فقط إلى نصف النهائي.

وأنهت فريدة عثمان سباق تصفيتها في 100 متر حرة في المركز الثالث بزمن قدره 55.74 ثانية.

وأصبحت فريدة عثمان محور اهتمام وحديث الوسط الرياضى بعد احتلال المركز الأخير بسباق 100 متر فراشة بالتصفية الرابعة فى زمن 58.69 ثانية.

وأخفقت فريدة في التأهل إلى الدور نصف نهائي المنافسات بعدما احتلت المركز الـ 20 فى الترتيب العام للسباق.

من جهته أكد هشام حطب، رئيس البعثة المصرية فى الأولمبياد، أن فريدة تنافس على 50 متر فراشة وليس مائة متر، وهذه المسافة ليست موجودة في الأولمبياد، وحققت رقما جيدا وكسرت رقمها السابق، وهى أفضل نتيجة يمكن أن تحققها لاعبة في مصر حتى الآن.

يذكر أن فريدة عثمان، تأهلت إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، في منافسات 100 م فراشة من خلال بطولة ISCA International Senior Cup والتي أقيمت بأمريكا خلال مارس الماضى والتى توجت فيها بالميدالية الذهبية.