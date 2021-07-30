شكرا لقرائتكم خبر عن على خلف الله يودع منافسات 50 متر سباحة حرة بعد تراجعه للمركز 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى علي السباح المصرى خلف الله السباق السابع من تصفيات 50 متر حرة فى السباحة بالمركز الرابع وبزمن 22:22 ثانية، ليودع المنافسات بعد احتلال المركز الـ24 بشكل عام حتى الآن.

ويعد على خلف الله لاعب منتخب السباحة والنادى الأهلى أول سباح مصرى يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية، وجاء تأهله بعد تحقيقه الرقم العالمى "ستاندر A" فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت فى كوريا الجنوبية.

ونجح خلف فى تحقيق "ستاندر "A بزمن قدره 21:98 فى نصف نهائى السباق ببطولة العالم، ليكون أول سباح مصرى يتأهل إلى أولمبياد طوكيو، على خلف الله مواليد 1996، حقق بطولات بألمانيا، وغيرها من الدول الأوروبية.

وفى مسابقات الظهر عام 2011، نجح فى تحطيم الرقم القياسى لسباق 50 متر حرة، وبعدها قرر السفر لإكمال دراسته فى الولايات المتحده الأمريكية.

وكان خلف الله قد حقق 6 ميداليات فى كأس مصر، حيث فاز بأربعة ميداليات ذهبية فى منافسات 100 متر فراشة و50 متر ظهر و100 حرة بالإضافة مشاركته مع الأهلى فى الفوز بذهبية 400 متر تتابع وفاز على بميداليتين فضيتين فى منافسات 50 متر فراشة و50 متر حرة. بالإضافة إلى العديد من البطولات الدولية والإفريقية، من أهمها ذهبية سباق 50 متر حرة، وبرونزية سباق 100 متر حرة، فى دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة، بالإضافة إلى برونزية سباق 50 متر حرة بدورة ألعاب البحر المتوسط، عام 2018