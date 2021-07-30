أرى بابل يطالب الإسماعيلى بالرحيل مجاناً فى الصيف

القاهرة - سامية سيد - تمسك وكيل أعمال الأنجولى آرى بابل، مهاجم الإسماعيلى، بمنح لاعبه الاستغناء المجانى وليس تسويقه بمعرفة المسئولين بالنادى. واستقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة، بناءً على توصية من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، على رحيل الأنجولى أرى بابل لاعب الدراويش فى نهاية الموسم الحالى لعدم القناعة الفنية بقدراته، بجانب فشله فى إثبات جدارته مع القلعة الصفراء فى الفترة الماضية، على الرغم من مشاركته مع الإسماعيلى بشكل أساسى فى أكثر من مباراة، وتعاقد الاسماعيلى مع أرى بابل فى بداية الموسم الجارى قادماً من التعاون السعودى.

وكان الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، قد حرص على إقامة معسكر مغلق بالإسكندرية خلال فترة توقف الدورى لنشر مزيد من الهدوء والاستقرار وعلاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية .

وتنتظر الفريق مواجهات من العيار الثقيل فى شهر أغسطس المقبل مع عودة الدورى العام، البداية أمام بيراميدز ثم أمام الأهلى والزمالك على التوالى.

وتعرض الإسماعيلى للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مؤخرا، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

تقدم الاتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 78 عن طريق أرى بابل، وفى الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغنى لاعب الاتحاد السكندرى فى إحراز هدف الفوز.