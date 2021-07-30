شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر بعد إسقاط السويد: يجب كسر حاجز ربع النهائي فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن صلاح، المشرف على منتخب مصر لكرة اليد، أن الفريق القومى استحق التأهل لربع نهائى أولمبياد طوكيو الحالية بالفوز على السويد 27 / 22 اليوم، موضحاً أن طموح الجيل الحالى من اللاعبين غير محدود.

وأضاف أيمن صلاح، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1، "قدمنا عرضا قويا أمام السويد اليوم، الأداء تكليل لمجهودات الفريق، قدمنا خطوة رائعة بالحصول على المركز الثانى لنلاقى صاحب المركز الثالث".

وشدد صلاح على أن المهم حالياً هو كسر حاجز ربع النهائى واللعب على ميدالية، قائلا، "الجيل الحالى لمنتخب مصر ليس لديه سقف للطموح".

وتابع أيمن صلاح، "سوف نستعد للبحرين بشكل طبيعى مثل كل مباراة، بعد ضمان التأهل، وسنحاول إراحة بعض اللاعبين قبل المباراة التالية".

وأشار المشرف على المنتخب إلى أن مباراة مصر فى ربع نهائى الأولمبياد هى الأهم فى تاريخ كرة اليد المصرية". وأكد أيمن صلاح أنه يتمنى مواجهة النرويج فى ربع نهائى الأولمبياد.