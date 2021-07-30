شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يحصل على موافقة بيراميدز لاستمرار ناصر منسى بالفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب نادى بيراميدز برغبة طلائع الجيش فى استمرار ناصر منسى مهاجم الفريق بالموسم الجديد، وتنتهى إعارة ناصر منسى مع طلائع الجيش بنهاية الموسم الجارى، ودخل الناديان فى مفاوضات لتمديد الإعارة أو شراء مهاجم المنتخب الأولمبى الموجود فى طوكيو للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية.

ويسير ناصر منسى بخطى ثابتة مع الطلائع، حيث يلعب مع الفريق على سبيل الإعارة موسمين متتالين ونجح فى تسجيل سبعة أهداف بالموسم الجارى، واستطاع أن يستعيد بريقه منذ تولى عبد الحميد بسيونى مهمة تدريب الطلائع حيث يعتمد عليه بشكل أساسى فى قيادة خط هجوم الفريق برفقة الغزال عمرو جمال.

ويعتزم عبد الحميد بسيونى الانتهاء من مباريات الدورى ثم إعداد خطة بالتشاور مع إدارة ناديه لمواجهة أزمة رحيل ستة لاعبين عن الفريق تنتهى إعارتهم بنهاية الموسم الحالى، حتى تقوم إدارة التعاقدات بالطلائع بالعمل على تنفيذها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حتى لا يتأثر الفريق فى الموسم الجديد برحيل هؤلاء النجوم.

ويرحل ستة لاعبين عن صفوف طلائع الجيش وهم من القوام الاساسى للفريق الذى يصعب الاستغناء عنهم دفعة واحدة وهم :" عمرو جمال وأحمد علاء وناصر منسى وعمرو مرعى ومحمد جمال وإسلام محارب"، وكان الطلائع قد حصل على خدمات عمرو جمال وأحمد علاء من الاهلى على سبيل الإعارة لمدة موسمين تنتهى الموسم الحالى فيما ضم ناصر منسى وعمرو مرعى من بيراميدز على سبيل الإعارة أيضاً فيما تعاقد مع إسلام محارب من الجونة ومحمد جمال من سيراميكا، وظهر اللاعبون الستة بشكل متميز طوال الموسم الامر الذى دفع أنديتهم للتفكير فى عودتهم مرة أخرى.

وجاء إعلان أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة عن اختيار الجبلاية لنادى طلائع الجيش ليشارك فى النسخة الجديدة من بطولة الكونفدرالية الافريقية ليعلن تدشين الظهور الأول للفريق فى البطولات الأفريقية، وجاء اختيار طلائع الجيش للمشاركة فى بطولة الكونفدرالية لكونه وصيف بطل كأس مصر فى الموسم الماضي، ولمشاركة الأهلى بطل النسخة الماضية من الكأس فى بطولة دورى أبطال إفريقيا بالموسم المقبل.