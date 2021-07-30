شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما سخر نجوم الأهلي من إينو بسبب ميسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف معتز إينو نجم الأهلي، عن كواليس ما دار بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني ، خلال المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عام 2009.

وقال إينو خلال تصريحات تليفزيونية سابقة: "قبل خوض المباراة بيوم، لاعبو الأهلي سخروا مني وتوقعوا ما سيفعله ميسي بي داخل الملعب، لأنه لاعب استثنائي ومميز للغاية".

وتابع إينو: "اللعب بجوار وأمام ميسي شرف كبير، وتعمدت اللعب بخشونة أمامه وضربه بقوة، لكي لا يقوم بمراوغتي كما هو المعتاد منه، ونجحت في إخراجه عن شعوره بالفعل".

وأوضح لاعب الأهلي السابق أن ميسى رفض استبدال قميصه مع أي لاعب في الأهلي، لكني حرصت على التحدث معه في النهاية، والتقطت صورة تذكارية معه، وأتذكر أنه عاقبني في المباراة بـ(كوبري) .