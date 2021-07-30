شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو اليد يحتفلون بالتأهل لربع نهائي الأولمبياد فى غرفة الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو المنتخب الوطنى لكرة اليد، داخل غرفة خلع الملابس، بعد الفوز على السويد 27 - 22 والتأهل لدور الثمانية فى بطولة دورة الألعاب الأوليمبية "أولمبياد طوكيو 2020".



فرحة لاعبو اليد

ونشر على زين، نجم منتخب اليد، عبر حسابه على انستجرام، صورا من احتفال اللاعبين بعد الفوز داخل غرف خلع الملابس، صحبها بتعليق: "الحمد لله.. تخطى مرحلة المجموعات ونتطلع إلى ربع النهائى".





وواصل المنتخب الوطنى لكرة اليد عروضه القوية بدور المجموعات فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما انتزع فوزاً ثميناً من منتخب السويد بنتيجة 27/22، ليؤكد الفراعنة تأهلهم للدور ربع النهائى ويخطفون وصافة المجموعة خلف منتخب الدنمارك بطل العالم.

منتخب اليد أنهى الشوط الأول من عمر مباراته مع السويد متقدماً بنتيجة 13/9، وشهدت المباراة تألق كريم هنداوى "كاتونجا" حارس عرين فراعنة اليد، بعد تصديه للكثير من الفرص الخطيرة والحفاظ على فارق الأهداف لضمان تقدم المنتخب الوطنى.

بدأ المنتخب الوطنى اللقاء بضغط هجومى قوى على منتخب السويد ليتقدم بهدفين نظيفين، قبل أن يعود المنتخب السويدى ويدخل فى أجواء المباراة، غير أن الفراعنة تغلبوا طوال أحداث الشوط الأول.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق فوزين حتى الآن على كلا من البرتغال واليابان وأخيراً السويد، بينما تلقى خسارة واحدة أمام الدنمارك بطل العالم .