كرة يد.. من يواجه مصر في ربع نهائي الأولمبياد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

ضمن منتخب مصر التواجد في دور الثمانية لمنافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020، بعد فوز كبير على منتخب السويد وصيف العالم في مونديالد 2021.

وتغلب منتخب مصر على السويد في بنتيجة 27-22، في أكبر إنتصاره لكرة اليد المصرية منذ الفوز على المنتخب السويدي في ريو دي جانيرو بفارق هدف بنتيجة 26-25.

ليتأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى دور الثمانية بالأولمبياد للمرة الأولى منذ سيدني 2000، عندما تأهل كرابع للمجموعة الأولى أنذاك.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على البحرين من أجل التأهل لربع النهائي كثاني المجموعة الثانية.

ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى دور الثمانية من الأولمبياد، وتقام مباريات دور الثمانية في يوم واحد وهو الثلاثاء القادم 3 أغسطس المقبل.

بحيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع الثانية، وثاني الأولى مع ثالث الثانية ، وثالث الأولى مع ثاني المجموعة الثانية ، ورابع الأولى مع متصدر المجموعة الثانية.

حيث ضمنت منتخبات الدنمارك والسويد ومصر التواجد في دور الثمانية عن المجموعة الثانية، بينما ضمنت منتخبا فرنسا وأسبانيا التأهل عن المجموعة الأولى، ويتبقى بطاقتين يتنافس عليهما منتخبا النرويج وألمانيا.

وينتظر منتخب مصر نتيجة مباراة النرويج وألمانيا، لأنه في حالة فوز النرويج سيتأهل كثالث للمجموعة الأولى.

وفي حالة فوز منتخب المانيا على النرويج، يصبح المنتخب الألماني ثالثا وبالتالي يلتقي مع منتخب مصر في دور الثمانية.

حالة المركز الأول

هناك حالة وحيدة في إحتلال منتخب مصر لصدارة المجموعة الثانية، وذلك في حالة خسارة الدنمارك أمام كلا من البرتغال اليوم والسويد في الجولة الأخيرة، مع فوز الفراعنة على البحرين، يصبح الموقف كالتالي:

مصر أول 8 نقاط ، السويد ثاني 8 نقاط ، الدنمارك ثالثا ب6 نقاط.

وفي هذه الحالة يلتقي منتخب مصر مع رابع المجموعة الأولى والذي سيكون مع الخاسر من مباراة ألمانيا والنرويج.

حالة المركز الثالث

قد يتراجع منتخب مصر للمركز الثالث في المجموعة الثانية، في حالة خسارته امام البحرين يتوقف رصيده عند 6 نقاط، مع خسارة الدنمارك أمام البرتغال، وخسارتها أمام السويد في الجولة الاخيرة، يصبح موقف المجموعة كالتالي:

السويد أول المجموعة ب8 نقاط ، الدنمارك ثانيا ب6 نقاط ، مصر ثالثا ب6 نقاط.

وبالتالي في هذه الحالة يصطدم المنتخب المصري بالمنتخب الأسباني ثاني المجموعة الأولى.

وقد يصطدم منتخب مصر في حالة احتلاله المركز الثالث بالمنتخب الفرنسي، وذلك في حالة فوز النرويج على ألمانيا، ثم الفوز على فرنسا ب4 أهداف أو أكثر، تتساوي النرويج وفرنسا وأسبانيا بثلاث نقاط، ولكن النرويج تتصدر وفرنسا تأتي ثانيا واسبانيا ثالثا.