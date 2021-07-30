هذا لا يحدث كل يوم .. أرقام استثنائية " للأخطبوط المصري" ومتتخب اليد أمام السويد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تألق نجوم منتخب مصر لكرة اليد أمام السويد وحققواً الفوز الأكبر في تاريخهم على المنتخب الذي يلقب بـ " كورون" 27-22 في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الجمعة في دور المجموعات لمنافسات لعبة كرة اليد بأولمبياد طوكيو.

وصعد منتخب مصر رسمياً لدور ربع النهائي بعد الفوز على البرتغال واليابان والسويد والهزيمة من الدنمارك.

وخطف كريم هنداوي حارس المنتخب الملقب بـ "الأخطبوط" الأضواء من الجميع بأداءه الاستثنائي أمام السويد وتصديه لهجمات الفريق الأصفر ليمنح الفراعنة الفوز.

وبحسب إحصائيات المباراة التي نقلها الموقع الرسمي للبطولة فإن هنداوي تصدي إلي 17 كرة من المنتخب السويدي من أصل 38 تسديدة بنسبة نجاح 45% وهي نسبة استثنائية في عالم كرة اليد.

وتصدى هنداوي إلي 6 انفرادات من دائرة الـ 6 متر من 11 انفراد فيما حقق نفس النسبة للتصدي للتسديدات من دائرة الـ 9 متر ليجعل الأخطبوط المنتخب السويدي يسجل 22 هدف من 46 تسديدة فقط.

وتألق منتخب مصر هجومياً من دائرة لـ 6 متر وسجل 9 أهداف من 13 محاولة و5 أهداف من 5 اختراقات بنسبة 100% و3 أهداف من 3 تسديدات على بعد 7 متر بنسبة نجاح كاملة أيضاً.



وتألق محمد سند نجم مصر وهدافه في هذه المباراة برصيد 6 أهداف حيث سجل من 6 محاولات بنسبة نجاح 100% ويأتي من خلفه محمد هشام دودو الذي سجل 4 أهداف من 5 محاولات بنسبة نجاح 80% و يحيي خالد الذي سجل 5 أهداف من 10 محاولات.