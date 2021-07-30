بيان رسمي للأهلي.. قناة الأهلي مملوكة للنادي والبيان الثلاثي يتنافى مع سياساتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه لا يجوز لقناته أو المرخص له بإدارتها واستثمارها الحديث باسم النادي أو الخروج عن سياساته.

وكانت قنوات أون تايم سبورتس قد أصدرت بيانًا مشتركًا مع قناتي الأهلي والزمالك لمواجهة التعصب بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وإفساد الموسم الرياضي الناجح والزج بالكرة المصرية وأنديتها لنفق مظلم، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأصدر مجلس إدارة الأهلي بيانًا، مساء اليوم الخميس، جاء فيه: "مجلس إدارة الأهلي يؤكد على أن النادي هو المالك الوحيد لكامل قناة الأهلي، وفقًا للقوانين الوطنية التي تنظم الشأن الإعلامي، ولا يجوز للقناة أو المرخص له بإدارتها واستثمارها الحديث باسم النادي أو الخروج عن سياساته".

وأتم مجلس الأهلي بيانه بـ: "وبناءً عليه فإن ما جاء فى البيان الثلاثي الذي تداولته وسائل الإعلام اليوم وتضمن اسم قناة الأهلي يتنافى تمامًا مع سياسات النادي الراسخة وملكيته الكاملة للقناة، لا سيما أن مجلس الإدارة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البعض من مقدمي البرامج في القنوات المختلفة، الذين دأبوا على إثارة الفتنة والتجاوز في حق النادي الأهلي ومنتسبيه، خاصة أن هؤلاء المقدمين اعتادوا الكيل بمكيالين عبر الشاشات، في الوقت الذي يهاجمون فيه مسؤولي الأهلي الذين عادة ما تكون تصريحاتهم رد فعل لتوضيح موقف النادي والحفاظ على حقوقه بالطرق المشروعة. في المقابل يتجاهلون التصريحات التي تثير الفتن وتحرض على الكراهية بين أبناء الوطن التي تصدر عن الآخرين".