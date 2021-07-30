شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنئ فراعنة اليد بعد التأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب رئيس بعثة مصر المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، التهنئة للمنتخب الأول لكرة اليد والجهاز الفنى بعد تحقيق الفوز المهم على منتخب السويد بنتيجة 27-22 فى إطار مواجهات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للمنتخب الأول لكرة اليد الذى يقدم أداءً ونتائج مميزة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وأن يواصل المنتخب نتائجه المميزة ويحقق الانتصارات وأفضل النتائج فى المواجهات القادمة.

وكان المهندس هشام حطب والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة قد حرصوا على حضور المباراة ودعم المنتخب الذى نجح فى تحقيق انتصار مهم على منتخب السويد.

وواصل المنتخب الوطنى لكرة اليد عروضه القوية بدور المجموعات فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما انتزع فوزاً ثميناً من منتخب السويد بنتيجة 27/22، ليؤكد الفراعنة تأهلهم للدور ربع النهائى ويخطفون وصافة المجموعة خلف منتخب الدنمارك بطل العالم.

منتخب اليد أنهى الشوط الأول من عمر مباراته مع السويد متقدماً بنتيجة 13/9. وشهدت المباراة تألق كريم هنداوى "كاتونجا" حارس عرين فراعنة اليد، بعد تصديه للكثير من الفرص الخطيرة والحفاظ على فارق الأهداف لضمان تقدم المنتخب الوطني.

بدأ المنتخب الوطنى اللقاء بضغط هجومى قوى على منتخب السويد ليتقدم بهدفين نظيفين، قبل أن يعود المنتخب السويدى ويدخل فى أجواء المباراة، غير أن الفراعنة تغلبوا طوال أحداث الشوط الأول.

وشهدت الأجواء المناخية فى العاصمة اليابانية طوكيو، تساقط أمطار غزيرة بالتزامن مع مباراة مصر والسويد.