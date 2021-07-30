شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون "الديك الفرنسى" فى الزمالك يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 51 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الجمعة، الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك بعيد ميلاده الـ 51 حيث أنه من مواليد 30 يوليو 1970 في مدينة سان بريوك، ولعب كارتيرون لأندية كان وسانت اتيان وليون وستاد رينيس في فرنسا، وسندرلاند في إنجلترا، وشارك في مراكز الظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع، اعتزل كارتيرون لعبة كرة القدم في موسم 2007-2008 وأنهى مشواره مع فريق كان الفرنسي.

وتعد تجربة كارتيرون مع الزمالك هي الثالثة في الدوري المصري حيث سبق وأن قاد كل من وادي دجلة في 2016 والأهلي في 2018.

درب الفرنسي ناديي كان وديجون في فرنسا، بالاضافة إلى منتخب مالي والأهلي ودجلة في مصر، والنصر والتعاون فى السعودية، وأريزونا الأمريكي والرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي

تُوج كارتيرون بلقب دوري أبطال أفريقيا مع مازيمبي في 2014 والسوبر الأفريقي 2014 مع الفريق الكونغولي و 2019 مع الرجاء المغربي.

لم يحقق مع الأهلي أي ألقاب واكتفى بتحقيقه المركز الثاني في دوري أبطال أفريقيا 2018

تولى كارتيرون، قيادة الزمالك فى ولاية ثانية بعد شهور من رحيله عن الفريق فى ولايته الأولى التى بدأت يوم 3 ديسمبر 2019 واستمرت حتى يوم 15 سبتمبر 2020، أى أنه استمر خلالها فى 287 يومًا ونجح خلالهم فى التتويج مع الفريق ببطولتى السوبر الإفريقى والسوبر المصرى، ثم عاد فى ولاية ثانية مستمرة حتى الان منذ 12 مارس 2021

لعب كارتيرون فى الولاية الحالية 19 مباراة مع الزمالك حتى الان من بينهم 13 مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز و3 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومثلهم فى كأس مصر، حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 4 وهزم فى مباراتين وسجل 37 هدف وتلقت شباكه 15 هدف

30 لاعبًا شاركوا مع كارتيرون وكان أكثرهم محمود حمدى الونش وأشرف بن شرقى بواقع 17 مباراة لكلا منهما، ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى المصرى مع كارتيرون برصيد 61 نقطة.