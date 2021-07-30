منتخب مصر لليد يهزم السويد 27/22 ويتأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتخب الوطني لكرة اليد عروضه القوية بدور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما انتزع فوزاً ثميناً من منتخب السويد بنتيجة 27/22، ليؤكد الفراعنة تأهلهم للدور ربع النهائي ويخطفون وصافة المجموعة خلف منتخب الدنمارك بطل العالم.

منتخب اليد أنهى الشوط الأول من عمر مباراته مع السويد متقدماً بنتيجة 13/9. وشهدت المباراة تألق كريم هنداوي "كاتونجا" حارس عرين فراعنة اليد، بعد تصديه للكثير من الفرص الخطيرة والحفاظ على فارق الأهداف لضمان تقدم المنتخب الوطني.

بدأ المنتخب الوطني اللقاء بضغط هجومي قوي على منتخب السويد ليتقدم بهدفين نظيفين، قبل أن يعود المنتخب السويدي ويدخل في أجواء المباراة، غير أن الفراعنة تغلبوا طوال أحداث الشوط الأول.

وشهدت الأجواء المناخية فى العاصمة اليابانية طوكيو، تساقط أمطار غزيرة بالتزامن مع مباراة مصر والسويد.