شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم جونيور أجايى خلال 100 مباراة مع الأهلى فى الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض النيجيرى جونيور أجايى جناح النادي الأهلي، مباراته الـ100 بقميص الأحمر فى بطولة الدورى المصرى، بعدما شارك فى فوز فريقه على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار مباريات المؤجلة من الجولة الـ17 ببطولة الدورى المصرى الممتاز والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت.

ويعانى جونيور أجايى فى هذه الفترة من زيادة فى وزنه، أدت إلى ابتعاده كثيرا عن مستواه، ليخرج البعض ليطالب برحيل النيجيرى عن صفوف المارد الأحمر نهاية الموسم، فى الوقت الذى سيمنح موسيمانى الفرصة للاعب لإثبات جدارته خلال المباريات المتبقية هذا الموسم.

أرقم أجايى فى الدورى

شارك حونيور أجايى فى 100 مع الأهلي فى بطولة الدوري، استطاع خلالها تسجيل 30 هدفا وصناعة 21 أخرى لزملائه، بمعدل هدف كل 237 دقيقة، بعدما خاض 7113 دقيقة فى الدورى.

وكان الأهلي فاز على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، جاء هدف الأهلى الأول عن طريق اللاعب محمود كهربا، فى الدقيقة 22 من الشوط الاول، بعد اسيست مميز من الشحات من الخلف لتصل إلى كهربا الذى يسددها مباشرة فى مرمى أسوان وجاء هدف الأهلى الثانى عن طريق محمد شريف فى الدقيقة 65، بعد عرضية من على معلول من الناحية اليسرى وجاء هدف أسوان عن طريق اللاعب إيمانويل ايجيبتور فى الدقيقة 85 واختتم أهداف الأهلى والتر بواليا فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد النادى الأهلي إلى 58 نقطة فى وصافة الدورى، ويقترب خطوة من صدارة الدورى، ويهدد تتويج الزمالك بالدورى الذى يتصدر برصيد 61 نقطة، ويحتاج الأهلى للفوز بكافة مبارياته فى الدورى ويقتنص اللقب دون النظر إلى نتائج الزمالك، بينما أسوان يظل فى المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.