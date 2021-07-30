شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسويد.. محمد سند الأكثر تسجيلاً.. ورقم قياسي لكريم هنداوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد سند، لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، فى تسجيل 6 أهداف بشباك السويد فى اللقاء الذى جمع مصر والسويد، ضمن منافسات دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتى انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 27/22.

وجاء يحيى خالد فى المركز الثاني بتسجيل الأهداف خلال مباراة مصر والسويد برصيد 5 أهداف، ثم أحمد هشام دودو برصيد 4 أهداف.

كما تألق كريم هنداوي "كاتونجا"، حارس عرين فراعنة اليد، بعد تصديه للكثير من الفرص الخطيرة والحفاظ على فارق الأهداف لضمان تقدم المنتخب الوطني، كريم هنداوي نجح في التصدي لـ17 تسديدة من إجمالي 38 تصويبة بنسبة نجاح 45%، ما يجعله رجل مباراة مصر والسويد بعدما لعب دوراً مؤثراً فى نتيجة اللقاء.

وواصل المنتخب الوطني لكرة اليد عروضه القوية بدور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما انتزع فوزاً ثميناً من منتخب السويد، بنتيجة 27/22، ليؤكد الفراعنة تأهلهم إلى الدور ربع النهائي في ويخطفون وصافة المجموعة خلف منتخب الدنمارك بطل العالم.

كان منتخب اليد، قد أنهى الشوط الأول من عمر مباراته مع السويد متقدماً بنتيجة 13/9.

بدأ المنتخب الوطني اللقاء بضغط هجومي قوي على منتخب السويد ليتقدم بهدفين نظيفين، قبل أن يعود المنتخب السويدي ويدخل في أجواء المباراة، غير أن الفراعنة تغلبوا طوال أحداث الشوط الأول.

وشهدت الأجواء المناخية في العاصمة اليابانية طوكيو، تساقط أمطار غزيرة ، بالتزامن مع مباراة مصر والسويد.