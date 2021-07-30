اللجنة الفنية بالاسماعيلى تناقش موقف مارسيلو ومحمد حسن خلال توقف الدوري

القاهرة - سامية سيد - تناقش اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى موقف الثنائى المعار لنهاية الموسم، فى ظل تمسك أندية اللاعبين بهما ورفضهم التفريط فى خدماتهما ورصد مبالغ كبيرة للاستغناء عنهما. وترغب اللجنة الفنية فى تحويل إعارة حسين السيد "مارسيلو" الظهير الأيسر للفريق لبيع نهائى فى ظل قدومه للفريق فى الميركاتو الشتوى الأخير من صفوف طلائع الجيش بعقد إعارة لنهاية الموسم، وكذلك محمد حسن لاعب خط وسط الدراويش المعار من صفوف سيراميكا بعد تمسك أنديتهما بعودتهم إليها نهاية الموسم الجاري مع نهاية الإعارة الرسمية.

فى سياق آخر، كان الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال قد حرص على إقامة معسكر مغلق بالإسكندرية خلال فترة توقف الدورى لنشر مزيد من الهدوء والاستقرار وعلاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية .

وتنتظر الفريق مواجهات من العيار الثقيل فى شهر أغسطس المقبل مع عودة الدورى العام، البداية أمام بيراميدز ثم أمام الأهلى والزمالك على التوالى.

وتعرض الإسماعيلى للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مؤخرا، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

تقدم الاتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 78 عن طريق أرى بابل، وفى الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغنى لاعب الاتحاد السكندرى فى إحراز هدف الفوز.