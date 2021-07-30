شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوي للجماهير بعد هزيمة السويد: الحمد الله على المكسب.. دعواتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب كريم هنداوي "كاتونجا"، حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد، عن سعادته بالفوز على منتخب السويد، وصيف بطل العالم لكرة اليد، خلال المباراة التى أقيمت اليوم بدور المجموعات، وفاز خلالها المنتخب الوطنى بنتيجة 27/22، ليضمن الفراعنة تأشيرة التأهل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وقال هنداوي فى تصريحات لبرنامج "طوكيو 2020"، "الحمد لله على المكسب، والمشوار مازال طويلاً ونتمنى أن نقدم الأفضل، كل الفريق كانوا رجالاً والجميع كان على درجة عالية من التركيز وهذا أمر طبيعي من المنتخب.

وأضاف هنداوى، "أتمنى من الجماهير أن تواصل مساندتنا.. ودعواتكم لنا".