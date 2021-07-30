شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوي للجماهير بعد هزيمة السويد: الحمد الله على المكسب.. دعواتكم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب كريم هنداوي "كاتونجا"، حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد، عن سعادته بالفوز على منتخب السويد، وصيف بطل العالم لكرة اليد، خلال المباراة التى أقيمت اليوم بدور المجموعات، وفاز خلالها المنتخب الوطنى بنتيجة 27/22، ليضمن الفراعنة تأشيرة التأهل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.
وقال هنداوي فى تصريحات لبرنامج "طوكيو 2020"، "الحمد لله على المكسب، والمشوار مازال طويلاً ونتمنى أن نقدم الأفضل، كل الفريق كانوا رجالاً والجميع كان على درجة عالية من التركيز وهذا أمر طبيعي من المنتخب.
وأضاف هنداوى، "أتمنى من الجماهير أن تواصل مساندتنا.. ودعواتكم لنا".
واصل المنتخب الوطني لكرة اليد عروضه القوية بدور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما انتزع فوزاً ثميناً من منتخب السويد بنتيجة 27/22، ليؤكد الفراعنة تأهلهم للدور ربع النهائي ويخطفون وصافة المجموعة خلف منتخب الدنمارك بطل العالم.
منتخب اليد أنهى الشوط الأول من عمر مباراته مع السويد متقدماً بنتيجة 13/9. وشهدت المباراة تألق كريم هنداوي "كاتونجا" حارس عرين فراعنة اليد، بعد تصديه للكثير من الفرص الخطيرة والحفاظ على فارق الأهداف لضمان تقدم المنتخب الوطني.
بدأ المنتخب الوطني اللقاء بضغط هجومي قوي على منتخب السويد ليتقدم بهدفين نظيفين، قبل أن يعود المنتخب السويدي ويدخل في أجواء المباراة، غير أن الفراعنة تغلبوا طوال أحداث الشوط الأول.
وشهدت الأجواء المناخية فى العاصمة اليابانية طوكيو، تساقط أمطار غزيرة بالتزامن مع مباراة مصر والسويد.