شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب الشباب يتعادل مع البرازيل 1/1 في كأس العالم بكولومبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 30 يوليو 2011، أهدر لاعبو منتخب مصر للشباب فرصة الفوز على المنتخب البرازيلي بعد مباراة سريعة انتهت بالتعادل 1-1 بين المنتخبين في افتتاح مشوارهما بكأس العالم للشباب بكولومبيا.

تقدم منتخب شباب البرازيل مبكرًا في الدقيقة الثانية عشرة عن طريق دانيلو، قبل أن يدرب عمر جابر التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة السادسة والعشرين، وأهدر لاعبو منتخب مصر فرصًا عديدة طوال اللقاء لتحقيق الفوز على المنتخب البرازيلي ليحصد أبناء المدرب ضياء السيد نقطتهم الأولى في هذه البطولة.

دخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:أحمد الشناوي، محمد عبد الفتاح "تاحا"، أحمد حجازي، أحمد صبحي، محمد النني، محمد حمدي زكي، علي فتحي، أحمد توفيق، محمد إبراهيم، محمد صلاح، عمر جابر.

ودفع ضياء السيد بالبدلاء محمد عواد وصالح جمعة وأحمد نبيل مانجا بدلأً من أحمد الشناوي ومحمد إبراهيم ومحمد صلاح في الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الثاني.

وضرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، موعداً مع نظيره البرازيلي حامل الميدالية الذهبية لأولمبياد ريو دي جانيرو الماضية، في الدور ربع النهائي ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، عقب الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الأولمبي على نظيره الأسترالي في ختام دور المجموعات بهدفين نظيفين، ليتأهل برفقة منتخب أسبانيا، ومن المقرر أن تقام المباراة في الثانية عشرة ظهر السبت.