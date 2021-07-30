شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يعود لطريقة 3 / 4 / 3 فى مواجهة البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، على تعديل طريقة لعب الفراعنة أمام البرازيل غدا فى ربع نهائي أولمبياد طوكيو والتى تقام فى الثانية عشر ظهرا.

وسيعود المنتخب الأولمبى لطريقة 3 / 4 / 3، بعدما اعتمد أمام أستراليا على طريقة 1 / 3 / 3 / 3 حيث اعتمد على هذه الطريقة للمغامرة وتحقيق الفوز أمام استراليا لأن المنتخب لم يكن لديه خيارات أخرى لكن الوضع مختلف أمام البرازيل.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره البرازيلى بنتيجة 2 / 1 ، على استاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الماضى للمنتخبات الأولمبية وضمت منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021، ويعتبر هذا الفوز الوحيد للفراعنة فى أى مواجهة ودية أو رسمية أمام راقصى السامبا.