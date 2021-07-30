شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة اليد يحصدون الثانى فوز على السويد فى 11 مواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لكرة اليد إنجازاً جديداً ضمن مشاركته فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد فوزه على السويد فى دور المجموعات بنتيجة 27/22، حيث يعد هذا الفوز هو الثانى فى تاريخ مواجهات المنتخبين والتى بلغت 11 مواجهة بعد لقاء الأولمبياد، بعد الفوز 26 -25 فى أولمبياد ريو دي جانيرو فى البرازيل.

وتقابل المنتخبان قبل مباراة اليوم 10 مرات ولم يسبق أن حقق منتخب مصر الفوز على منافسه السويد سواء فى الأولمبياد أو بطولة العالم لكرة اليد.

بدأت لقاءات مصر والسويد فى كرة اليد فى أولمبياد 1964 وفاز المنتخب السويدى بنتيجة 26-11 بدور المجموعات، ثم تجدد الموعد فى بطولة العالم 1995 وحقق المنتخب السويدى الفوز بنتيجة 33-22 وتفوق منتخب السويد فى ربع نهائى أولمبياد 2000 بمدينة سيدنى الأسترالية بنتيجة 27-23، ثم تقابلا فى مونديال 2001 بمرحلة المجموعات، وتفوق المنتخب السويدى بنتيجة 29-23 وهى نتيجة الفريقين فى مونديال 2003 بدور المجموعات أيضا.

وتعادل المنتخبان فى دور المجموعات بمونديال 2015، ثم تقابلا فى دور المجموعات بأولمبياد 2016، وفاز منتخب السويد بنتيجة 26-25، ثم تغلب المنتخب السويدى فى مونديال 2017 بنتيجة 33-26.

وحقق منتخب السويد الفوز أيضا بدور المجموعات فى مونديال 2019 بنتيجة 27-24، كما تغلب السويد فى دور المجموعات ببطولة العالم خلال شهر يناير الماضى بنتيجة 24-23.

وواصل المنتخب الوطنى لكرة اليد عروضه القوية بدور المجموعات فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما انتزع فوزاً ثميناً من منتخب السويد بنتيجة 27/22، ليؤكد الفراعنة تأهلهم للدور ربع النهائى ويخطفون وصافة المجموعة خلف منتخب الدنمارك بطل العالم.

منتخب اليد أنهى الشوط الأول من عمر مباراته مع السويد متقدماً بنتيجة 13/9. وشهدت المباراة تألق كريم هندأوى "كاتونجا" حارس عرين فراعنة اليد، بعد تصديه للكثير من الفرص الخطيرة والحفاظ على فارق الأهداف لضمان تقدم المنتخب الوطني.