شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوي يؤمن صعود الفراعنة لربع نهائي الأولمبياد بـ17إنقاذا أمام السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة مصر والسويد، التى أقيمت ضمن منافسات دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتى انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 27/22، تألق كريم هنداوى "كاتونجا" حارس عرين فراعنة اليد، بعد تصديه للكثير من الفرص الخطيرة والحفاظ على فارق الأهداف لضمان تقدم المنتخب الوطني.

كريم هنداوى نجح فى التصدى لـ17 تسديدة من إجمالى 38 تصويبة بنسبة نجاح 45%، ما يجعله رجل مباراة مصر والسويد بعدما لعب دوراً مؤثراً فى نتيجة اللقاء.

وواصل المنتخب الوطنى لكرة اليد عروضه القوية بدور المجموعات فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما انتزع فوزاً ثميناً من منتخب السويد، بنتيجة 27/22، ليؤكد الفراعنة تأهلهم إلى الدور ربع النهائى فى ويخطفون وصافة المجموعة خلف منتخب الدنمارك بطل العالم.

كان منتخب اليد قد أنهى الشوط الأول من عمر مباراته مع السويد متقدماً بنتيجة 13/9. بدأ المنتخب الوطنى اللقاء بضغط هجومى قوى على منتخب السويد ليتقدم بهدفين نظيفين، قبل أن يعود المنتخب السويدى ويدخل فى أجواء المباراة، غير أن الفراعنة تغلبوا طوال أحداث الشوط الأول.

وشهدت الأجواء المناخية فى العاصمة اليابانية طوكيو، تساقط أمطار غزيرة، بالتزامن مع مباراة مصر والسويد.