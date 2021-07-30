شكرا لقرائتكم خبر عن حياتو وحطب وحسن مصطفى فى مدرجات مباراة مصر والسويد بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر فى أولمبياد طوكيو 2020، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على مشاهدة مباراة المنتخب الأول لكرة اليد أمام المنتخب السويدي من صالة يويوجي التى تقام عليها المباراة ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد والتى انتهت بفوز مصر 27-22.

كما حضر المباراة من المدرجات عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي الأسبق لكرة القدم وعدد من أفراد البعثة المصرية، والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس البعثة.