شكرا لقرائتكم خبر عن حياتو وحطب وحسن مصطفى فى مدرجات مباراة مصر والسويد بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر فى أولمبياد طوكيو 2020، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على مشاهدة مباراة المنتخب الأول لكرة اليد أمام المنتخب السويدي من صالة يويوجي التى تقام عليها المباراة ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد والتى انتهت بفوز مصر 27-22.
كما حضر المباراة من المدرجات عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي الأسبق لكرة القدم وعدد من أفراد البعثة المصرية، والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس البعثة.
وواصل المنتخب الوطني لكرة اليد عروضه القوية بدور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما انتزع فوزاً ثميناً من منتخب السويد بنتيجة 27/22، ليؤكد الفراعنة تأهلهم للدور ربع النهائي ويخطفون وصافة المجموعة خلف منتخب الدنمارك بطل العالم.
منتخب اليد أنهى الشوط الأول من عمر مباراته مع السويد متقدماً بنتيجة 13/9. وشهدت المباراة تألق كريم هنداوي "كاتونجا" حارس عرين فراعنة اليد، بعد تصديه للكثير من الفرص الخطيرة والحفاظ على فارق الأهداف لضمان تقدم المنتخب الوطني.
بدأ المنتخب الوطني اللقاء بضغط هجومي قوي على منتخب السويد ليتقدم بهدفين نظيفين، قبل أن يعود المنتخب السويدي ويدخل في أجواء المباراة، غير أن الفراعنة تغلبوا طوال أحداث الشوط الأول.
وشهدت الأجواء المناخية فى العاصمة اليابانية طوكيو، تساقط أمطار غزيرة بالتزامن مع مباراة مصر والسويد.
ونجح منتخب مصر فى تحقيق فوزين حتى الأن على كل من البرتغال و اليابان وأخيراً السويد ، بينما تلقى خسارة واحدة أمام الدنمارك بطل العالم.