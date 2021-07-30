شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستقر على عدم تجديد إعارة عمرو مرعى ويخطر بيراميدز بالقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش على عدم تجديد إعارة عمرو مرعى، مهاجم الفريق والتى تنتهى بنهاية الموسم الجارى، وأخطر مسئولو الطلائع نظراءهم فى بيراميدز بعودة مرعى للفريق السماوى بمجرد انتهاء مباريات الدوري، وشارك عمرو مرعى مع الطلائع فى بعض المباريات ولكنه خرج من حسابات الفريق فى أوقات كثيرة من الموسم بسبب مشاركة الثنائى عمرو جمال وناصر منسى.

فى سياق آخر، يخوض فى الخامسة عصر اليوم، الجمعة، فريق طلائع الجيش مباراة ودية مع نظيره مصر المقاصة باستاد جهاز الرياضة، وتقرر أن يخوض الطلائع 6 مباريات ودية استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، واستهل الطلائع ودياته مساء الأربعاء بالتعادل مع وادى دجلة 1-1 ثم خسر من الانتاج الحربى بهدفين مقابل هدف قبل أن يفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف .

ونجح فريق طلائع الجيش فى الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، أحرزه ناصر منسى مهاجم الفريق فى الدقيقة 88، فى المباراة التى جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وقفز الطلائع إلى المركز السابع برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفًا.