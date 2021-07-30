شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود محمد هانى فى المباراة المقبلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، جهود لاعبه محمد هانى الظهير الأيمن للفريق فى المباراة المقبلة، بعد غيابه عن مواجهة أسوان بسبب الحصول على الإنذار الثالث. وكان من المقرر أن يلعب الأهلى يوم الاثنين المقبل أمام وادى دجلة فى الدورى ولكن تم تأجيل المباراة وجميع مباريات الدورى والكأس لحين وضوح الرؤية بشأن مشاركة منتخب مصر فى أولمبياد طوكيو المقامة الحالية.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى صفحة مباراته ضد أسوان أمس الخميس والمؤجلة من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى والتى فاز بها بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن المنتظر أن يحدد برنامج التحضير لمباراته القادمة التى سيتم تحديدها بعد غد، الأحد، بعدما تقرر أمس تأجيل مباريات الدورى على خلفية تأهل مصر لربع نهائى الأولمبياد المقامة حالياً بطوكيو ومن المقرر أن يحدد بيتسو موسيمانى المدير الفنى خطة التحضير لمباراته القادمة بالدورى ويبدأ فى دراسة المنافس.

وتلعب مصر مع البرازيل ظهر السبت المقبل فى ربع نهائى أولمبياد طوكيو وسيُعلن اتحاد الكرة الأحد المقبل جدول الدورى الجديد بالمواعيد بجميع المباريات والمؤجلات.

وسيغيب أيمن أشرف عن مباراة الأهلى المقبلة فى بطولة الدورى سواء كانت دجلة أم غيرها وهو ما سيتم إعلانه الأحد المقبل وفقاً لنتيجة مباراة مصر والبرازيل المرتقبة.