شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى بالأحمر والأبيض والأسود أمام البرازيل غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة منتخب مصر الأولمبى أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020، والذى عقد منذ قليل، عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود فى مواجهة راقصى السامبا الذين يظهرون بزيهم التقليدى الأصفر والأزرق.

ويلتقى منتخب مصر الأولمبى نظيره البرازيلى فى تمام الثانية عشر ظهر غدا السبت بتوقيت القاهرة، على ستاد ساتياما 2002.

ووقع منتخب مصر الأولمبى فى مواجهة راقصى السامبا بعد تأهل الفراعنة لدور الثمانية كثانى المجموعة التى ضمت إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، بينما تصدر العملاق البرازيلى مجموعته، وهو ما يجعل مواجهة اليوم غاية فى القوة والندية.

وسبق لمنتخب مصر الأولمبى أن حقق الفوز على نظيره البرازيلى يوم 17 نوفمبر الماضى فى القاهرة، ضمن الدورة الودية الدولية التى احتضنتها مصر بمشاركة منتخبات كوريا الجنوبية والبرازيل ومصر، إلا أن المنتخب البرازيلى خاض المباراة بتشكيلته الاحتياطية وليست الأساسية التى ستشارك فى مباراة اليوم.