شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يكتسح أوغندا بسداسية وأحمد الكأس يسجل هاتريك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 30 يوليو 1995، منتخب مصر يكتسح أوغندا بنصف دستة أهداف، في ختام مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 1996، والتي أقيمت بجوهانسبرج بجنوب أفريقيا، سجل أحمد الكأس هاتريك، وأضاف رفيق دربه أحمد ساري هدفين، ومحمد صلاح أبوجريشة هدفا، ليرفع المنتخب المصري رصيده إلى 15 نقطة ويتأهل كأول المجموعة .

جاء تشكيل منتخب مصر مكونا من : نادر السيد (عصام عبدالعظيم)، ياسر رضوان، طارق العشري (سامي الشيشينى)، سمير كمونة، حمزة الجمل، هادي خشبة، مجدي طلبة (إبراهيم المصري)، أحمد الكأس، مجدي الصياد، محمد صلاح أبوجريشة، وأحمد ساري.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.