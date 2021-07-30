شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. مصر تتقدم على السويد 20/16 بعد مرور 45 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر لكرة اليد، 45 دقيقة من عمر مباراته مع السويد والتي تجمع المنتخبين بدور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، متقدماً بنتيجة 20/16.
كان منتخب اليد، قد أنهى الشوط الأول من عمر مباراته مع السويد متقدماً بنتيجة 13/9، وشهدت المباراة تألق كريم هنداوي "كاتونجا" حارس عرين فراعنة اليد، بعد تصديه للكثير من الفرص الخطيرة والحفاظ على فارق الأهداف لضمان تقدم المنتخب الوطني.
بدأ المنتخب الوطني اللقاء بضغط هجومي قوي على منتخب السويد ليتقدم بهدفين نظيفين، قبل أن يعود المنتخب السويدي ويدخل في أجواء المباراة، غير أن الفراعنة تغلبوا طوال أحداث الشوط الأول.
وشهدت الأجواء المناخية في العاصمة اليابانية طوكيو، تساقط أمطار غزيرة ، بالتزامن مع مباراة مصر والسويد.
ونجح منتخب مصر فى تحقيق فوزين حتى الأن على كلا من البرتغال و اليابان ، بينما تلقى خسارة واحدة أمام الدنمارك بطل العالم .
أما المباراة الخامسة للمنتخب سيخوضها أمام منتخب البحرين يوم 1 أغسطس الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة.
ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.
وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.