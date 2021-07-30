طوكيو 2020.. مصر تتقدم على السويد 20/16 بعد مرور 45 دقيقة

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر لكرة اليد، 45 دقيقة من عمر مباراته مع السويد والتي تجمع المنتخبين بدور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، متقدماً بنتيجة 20/16.

كان منتخب اليد، قد أنهى الشوط الأول من عمر مباراته مع السويد متقدماً بنتيجة 13/9، وشهدت المباراة تألق كريم هنداوي "كاتونجا" حارس عرين فراعنة اليد، بعد تصديه للكثير من الفرص الخطيرة والحفاظ على فارق الأهداف لضمان تقدم المنتخب الوطني.

بدأ المنتخب الوطني اللقاء بضغط هجومي قوي على منتخب السويد ليتقدم بهدفين نظيفين، قبل أن يعود المنتخب السويدي ويدخل في أجواء المباراة، غير أن الفراعنة تغلبوا طوال أحداث الشوط الأول.

وشهدت الأجواء المناخية في العاصمة اليابانية طوكيو، تساقط أمطار غزيرة ، بالتزامن مع مباراة مصر والسويد.