شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جابر يزاحم "شيكابالا" على مقعد فى التشكيل الأساسى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بين محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق وإسلام جابر جناح الفريق، للاعتماد على أحدهما فى المباراة المقبلة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، التى تم تأجيلها نظرا لتأهل المنتخب الوطنى إلى دور الثمانية فى أولمبياد طوكيو، حيث تأتى المفاضلة التى يجريها كارتيرون نظرا لحاجته للدفع بواحد من الثنائى إلى جانب زيزو وأشرف بن شرقى فى الخط الأمامى لتعويض غياب يوسف أوباما عن المباراة الرسمية المقبلة والذى يأتى غيابه للإيقاف.

وكان الأقرب أن يعتمد كارتيرون على جهود شيكابالا فى التشكيل الأساسى إلا أن الإصابة التى تعرض لها الأخير ثم تعافيه منها وعودته مؤخرًا للمشاركة فى تدريبات الفريق أدت إلى تجهيز إسلام جابر ومع عودة شيكابالا للمشاركة بالأمس مع الزمالك فى ودية أبها السعودى جعلت كارتيرون فى حيرة من أمره بشأن اختيار لاعبا منهما وهو ما سيحسمه خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر، أن يعلن اتحاد الكرة عن جدول الدورى الجديد عقب مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام البرازيل، التى ستجمع بينهما يوم غدًا السبت، ضمن منافسات دور الثمانية لأولمبياد طوكيو 2020، كما استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على خوض مباراة ودية غداً السبت، أمام فريق المجد السكندرى، خلال معسكر الفريق الحالى بالإسكندرية استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، عقب خوضه 27 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، حيث يسعى الأبيض للمنافسة على لقب الدورى الممتاز للموسم الجارى، بعدما احتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة بفارق مباراة واحدة عن الفارس الأبيض.