شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي ضد البرازيل.. فوز وحيد للفراعنة على راقصى السامبا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره البرازيلى غدا فى أولمبياد طوكيو، حقق المنتخب المصرى الأولمبى فوزا وحيدا وتاريخيا للكرة المصرية على راقصى السامبا يوم 17 نوفمبر الماضى ضمن الدورة الودية الدولية التى أقيمت باستاد القاهرة، حيث فاز الفراعنة 2-1.

وفاز المنتخب الأولمبى على نظيره البرازيلى بنتيجة 2 / 1 ، على استاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الماضى للمنتخبات الأولمبية وضمت منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021، ويعتبر هذا الفوز الوحيد للفراعنة فى أى مواجهة ودية أو رسمية أمام راقصى السامبا.

وضم تشكيل المنتخب الأوليمبى فى المباراة كلاً من، محمود جاد وكريم العراقي ومحمد عبد السلام وأحمد بيكهام وأكرم توفيق ومحمود مرعي وكريم فواد وعمار حمدي وناصر ماهر وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن.