شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يخضع لعملية جراحية في وتر أكيليس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اليوم الجمعة، صالح جمعة صانع ألعاب فريق سيراميكا، لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس، حيث سقط صالح جمعة، من دون أى تدخل خلال ودية سيراميكا مع طلائع الجيش، والتى انتهت بفوز الطلائع بهدفين مقابل هدف واحد، وأثبت الفحص الظاهرى تعرضه لقطع فى وتر أكيلس، وتم نقله على الفور إلى إحدى مراكز الأشعة الطبية فى التجمع الخامس، لفحص اللاعب والتعرف على ملابسات الإصابة.

وقال الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبى، إن مدة غياب صالح جمعة تستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب ما سوف تحدده الأشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجى والتأهيلى المنتظر وضعه خلال الساعات المقبلة.