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شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على طوكيو بالتزامن مع مباراة مصر والسويد.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الأجواء المناخية في العاصمة اليابانية طوكيو، تساقط أمطار غزيرة ، بالتزامن مع مباراة مصر والسويد المقامة حالياً في دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية.
وتتقدم مصر على السويد بنتيجة 6/4 بعد مرور 10 دقائق من عمر اللقاء، حيث وضع الفراعنة قدماً في ربع النهائي.
ونجح منتخب مصر فى تحقيق فوزين حتى الأن على كلا من البرتغال و اليابان ، بينما تلقى خسارة واحدة أمام الدنمارك بطل العالم .
أما المباراة الخامسة للمنتخب سيخوضها أمام منتخب البحرين يوم 1 أغسطس الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة.
ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.
وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.
أمطار في اليابان اثناء مباراة مصر والسويد في اليد
امطار في اليابان في الاولمبياد
امطار في اليابان