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أمطار غزيرة على طوكيو بالتزامن مع مباراة مصر والسويد.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الأجواء المناخية في العاصمة اليابانية طوكيو، تساقط أمطار غزيرة ، بالتزامن مع مباراة مصر والسويد المقامة حالياً في دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية.

وتتقدم مصر على السويد بنتيجة 6/4 بعد مرور 10 دقائق من عمر اللقاء، حيث وضع الفراعنة قدماً في ربع النهائي.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق فوزين حتى الأن على كلا من البرتغال و اليابان ، بينما تلقى خسارة واحدة أمام الدنمارك بطل العالم .

 

أما المباراة الخامسة للمنتخب سيخوضها  أمام منتخب البحرين يوم 1 أغسطس الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

 

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.

 

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

 

 

أمطار في اليابان اثناء مباراة مصر والسويد في اليد
أمطار في اليابان اثناء مباراة مصر والسويد في اليد

امطار في اليابان في الاولمبياد
امطار في اليابان في الاولمبياد

امطار في اليابان
امطار في اليابان

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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