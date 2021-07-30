شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على طوكيو بالتزامن مع مباراة مصر والسويد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأجواء المناخية في العاصمة اليابانية طوكيو، تساقط أمطار غزيرة ، بالتزامن مع مباراة مصر والسويد المقامة حالياً في دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية.

وتتقدم مصر على السويد بنتيجة 6/4 بعد مرور 10 دقائق من عمر اللقاء، حيث وضع الفراعنة قدماً في ربع النهائي.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق فوزين حتى الأن على كلا من البرتغال و اليابان ، بينما تلقى خسارة واحدة أمام الدنمارك بطل العالم .

أما المباراة الخامسة للمنتخب سيخوضها أمام منتخب البحرين يوم 1 أغسطس الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.