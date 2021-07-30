طوكيو 2020.. مصر تتقدم على السويد 8/4 فى أول ربع ساعة

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر لكرة اليد، أول ربع ساعة من عمر مباراته مع السويد في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، متقدماً بنتيجة 8/4.

بودأ المنتخب الوطني اللقاء بضغط هجومي قوي على منتخب السويد ليتقدم بهدفين نظيفين، قبل أن يعود المنتخب السويدي ويدخل في أجواء المباراة.

شهدت الأجواء المناخية في العاصمة اليابانية طوكيو، تساقط أمطار غزيرة ، بالتزامن مع مباراة مصر والسويد.