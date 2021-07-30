شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض عروض السعودية لضم حسين الشحات فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادي الأهلي العروض المقدمة لشراء خدمات حسين الشحات جناح الفريق الأحمر في الموسم المقبل، في ظل حاجة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لجهود اللاعب في الفترة القادمة وعدم وجود رغبة في التخلي عنه، رافضين مناقشة أى عرض خارجى للحصول على خدمات اللاعب فى الوقت الراهن.

وتلقى حسين الشحات عرضا من نادي الحزم السعودي في الفترة الأخيرة، لكن رغبة الأهلي في التمسك باللاعب قادت الإدارة الحمراء لعدم مناقشة العرض والاعتذار للنادي السعودي عن بيع خدمات الشحات، لاسيما مع تمسك موسيماني ببقاء اللاعب وإبلاغ مسئولي القلعة الحمراء بعدم التفريط فيه.

ويرى موسيماني أن حسين الشحات من اللاعبين الأساسيين في صفوف الأهلي ولابد من الإبقاء على المجموعة الأساسية ورفض التخلي عن اللاعب، لاسيما بعد تألق الشحات في الفترة الأخيرة، بخلاف وجود أزمة في مركز الجناح بصفوف الفريق الأحمر.

وعاد حسين الشحات إلى الدوري المصري من بوابة بطله التاريخي الأهلي، بعد تجربة احترافية مميزة بين صفوف العين الإماراتي، حقق خلالها العديد من النجاحات، أبرزها الفوز بالميدالية البرونزية كوصيف لكأس العالم للأندية بجانب التتويج بدوري الابطال الافريقى مرتين على التوالى.