طوكيو 2020.. خلود منسي تنهي منافسات Laser radial الشراع فى الترتيب 41

القاهرة - سامية سيد - أنهت خلود منسي لاعبة مصر في منافسات الشراع، بالمركز العام الـ 41 من أصل 44 برصيد 347 نقطة، ضمن منافسات الليزر بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً طوكيو 2020، وبذلك تودع خلود منسي منافسات الليزر حيث يتأهل أول 10 لاعبين فقط إلى المباراة النهائية.

ونجحت خلود منسى فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بطوكيو بعد الحصول على المركز الثاني والميدالية فضية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، والتأهل لخوض المنافسات الأولمبية.

بدأت خلود ممارسة الشراع، وهى فى التاسعة من عمرها داخل محافظة الإسكندرية، حيث كانت والدتها تتابع منافسات اللعبة بالنادى فأحبتها اللاعبة من مشاهدتها.

وشاركت فى دورة الألعاب العربية، وكانت أصغر لاعبة تحصد ميدالية ذهبية بدورة الألعاب العربية بالدوحة 2011 في منافسات السيدات، بالإضافة إلى التتويج بلقب البطولة العربية 5 مرات، وهى أول لاعبة تحصد ميدالية إفريقية على مركب الليزر، وحصلت على المركز الثالث والميدالية البرونزية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو، شاركت في أولمبياد الشباب بالصين.