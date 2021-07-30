شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن جاهزية أبو السعود وحمدي زكي لمباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب، ومحمد حمدي زكي صانع ألعاب الفريق، للعودة للمباريات، وذلك بعد تعافيهما من الإصابة التي حرمت الثنائي من المشاركة في مباراة بيراميدز الأخيرة.

وكان أبو السعود قد تعرض لإصابة بجزع في أربطة الركبة بينما عانى حمدي زكي من شد عضلي، قبل أن يتعافى كلا اللاعبين ويشاركان في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وتعاهد لاعبو المقاولون العرب، على استعادة الروح والأداء الرجولي على أرض الملعب، خلال اللقاء القادم والذى يجمعهم بالنادى المصري، يوم 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري العام، وذلك لإنقاذ الفريق من موقفه الصعب في جدول الدوري.

وحذر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي ذئاب الجبل، من التهاون في المباراة المقبلة أمام المصري، خاصة بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى خسارة المقاولون 3 لقاءات متتالية، أمام الطلائع ثم الأهلي وبيراميدز.

وأكد مسئولو المقاولون العرب تمسكهم بالجهاز الفني بقيادة عمد النحاس رغم تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي بعد الخسارة من طلائع الجيش ثم الأهلي وأخيرا بيراميدز.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.