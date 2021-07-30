مباشر أولمبياد طوكيو.. مصر 27-21 السويد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد الحارس كريم هنداوي منتخب مصر لكرة اليد للفوز على السويد بنتيجة 27-22 صباح اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لأولمبياد طوكيو 2020.

وتقدمت مصر على السويد في الشوط الأول بفارق أربع أهداف حيث حسمه الفراعنة بنتيجة 13-9، قبل الحفاظ على تفوقهم في الشوط الثاني لإنهاء المباراة بنتيجة 27-22.

وبهذه النتيجة، تتأهل مصر إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو بعد اقتناص المركز الثاني في المجموعة برصيد ثماني نقاط من ثلاث انتصارات وهزيمة وحيدة أمام منتخب الدنمارك المتصدر.

وساهم كريم هنداوي في فوز مصر على السويد، حيث تألق بشكل لافت في المباراة وكان بمثابة حائط الصد المنيع بعد تصديه لـ17 تسديدة من أصل 38 تسديدة على المرمى المصري، بنسبة نجاح 45%.

وكانت الهزيمة هي الأولى للمنتخب السويدي، صاحب المركز الثاني ووصيف بطل العالم، بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الجولات الثلاث الأولى، ليتجمد رصيده عند ست نقاط ويتراجع للمرتبة الثالثة.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراة وحيدة في دور المجموعات أمام البحرين يوم الأحد المقبل، والتي سيسعى من خلالها لتعزيز رصيده وملاحقة الدنمارك بطل العالم.