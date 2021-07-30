ملك حمزة تودع منافسات جمباز الترامبولين بأداء مشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ودعت اللاعبة المصرية ملك حمزة منافسات جمباز الترامبولين في بطولة أولمبياد طوكيو 2020 بعد أداء مُشرف في المرحلة التأهيلية للنهائي.

واحتلت ملك المركز التاسع ضمن 16 متنافسة برصيد 94.720 نقطة، مبتعدة بفارق 5.13 نقطة عن المكسيكية لوزا دافني نافارو صاحبة المركز الثامن.

وحصدت ملك 45.225 نقطة في الجولة الأولى و49.495 نقطة في الجولة الثانية.

وتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى النهائي للمنافسة على الميداليات.

وظلت اللاعبة المصرية على قائمة الاحتياط في النهائي.

وتُوجت الصينية تشو زوينج بالميدالية الذهبية في الترامبولين للسيدات.

وحصدت زوينج إجمالي 635ر56 نقطة لتحتل المركز الأول متفوقة على مواطنتها ليو لينجلينج التي حصدت 350ر56 نقطة لتحرز الميدالية الفضية.

بينما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب البريطانية بريوني بيج التي أحرزت 735ر55 نقطة.