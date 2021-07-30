ملخص مباراة مصر والسويد لـ كرة اليد في اولمبياد طوكيو 2020

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يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة مصر والسويد ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 30-7-2021، بنهائيات كرة اليد في اولمبياد طوكيو 2020، والتي تقام على الصالة المغطاه لملعب يويوغي ناسيونال.
يلتقي منتخب مصر مع السويد في مواجهة صعبة، بالجولة الرابعة من دور مجموعات دورة الألعاب الأولمبية لـ كرة اليد، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.
ويتطلع المنتخب المصري لكرة اليد إلى تحقيق فوزه الثالث بمرحلة المجموعات بعد تغلبه على البرتغال (37-31)، ثم اليابان (33-29)، وذلك من أجل حسم تأهله بشكلٍ رسمي إلى الأدوار الإقصائية.
في المقابل، ضمن منتخب السويد تأهله إلى ربع النهائي في الجولة الماضية، بعدما حصد العلامة الكاملة أمام البحرين (32-31) والبرتغال (29-28)، واليابان (28-26).
وتمثل السويد لكرة اليد عقدة للمنتخب المصري في البطولات الكبرى، حيث لم ينجح الفراعنة في التغلب على المنتخب الاسكندنافي سوى في مرة واحدة من أصل 10 مواجهات جمعت المنتخبين.
وكان فوز مصر الوحيد على السويد في دور المجموعات بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بنتيجة (26-25)، وودع أصدقاء أحمد الأحمر والمنتخب الاسكندنافي المسابقة من دور المجموعات حينها.
وينقل بث مباشر مباراة مصر والسويد في نهائيات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020، عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 2، بالإضافة إلى قناة بين سبورت كونيكت.
وتنطلق مباراة مصر والسويد ضمن المجموعة الثانية بدورة الالعاب الأولمبية في تمام الساعة 7:15 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 9:15 بتوقيت مصر، 10:15 بتوقيت السعودية.
مصر 13-9 السويد
ملعب يويو غي ناسيونال (طوكيو- اليابان)
اولمبياد طوكيو 2020 (المجموعة B – الجولة 4)
جارية الآن
*كريم هنداوي يخطف الأضواء ويقود مصر لإنهاء الشوط الأول بفارق مُريح (13-9).
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