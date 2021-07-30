نتيجة البحرين واليابان في منافسات كرة اليد بـ اولمبياد طوكيو 2020.. الأحمر يُحيي آماله بفوز تاريخي

تعرف على نتيجة مباراة البحرين واليابان ضمن مباريات اليوم الجمعة 30-7-2021، في منافسات كرة اليد بـ اولمبياد طوكيو 2020، والتي أقيمت على الصالة المغطاه لملعب يويوغي ناسيونال.

أحيا منتخب البحرين لكرة اليد آماله في منافسات كرة اليد بـ أولمبياد طوكيو 2020، بعد تحقيقه فوزًا تاريخيًا على أصحاب الأرض “منتخب اليابان”، بنتيجة (32-30)، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وانطلقت مباراة البحرين واليابان ضمن المجموعة الثانية بدورة الالعاب الأولمبية في تمام الساعة 02:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 04:00 بتوقيت مصر، 05:00 بتوقيت السعودية.

وكان المنتخب البحريني متأخرًا في النتيجة بفارق هدف لصالح اليابان خلال الشوط الأول الذي انتهي بنتيجة (16-17)، قبل أن يقلب الطاولة في الشوط الثاني على الساموراي وينتصر بفارق هدفين.

ويعتبر انتصار منتخب البحرين على اليابان هو الأول له بالمشاركة الأولى في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية، التي انطلقت في عام 1972.

ويحتاج المنتخب البحريني إلى خسارة مصر أمام السويد في المباراة التي ستلعب اليوم على نفس الملعب في تمام الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش، قبل المواجهة المرتقبة بينهما في الجولة الأخيرة، من أجل المنافسة على خطف بطاقة العبور إلى دور ربع النهائي.

وتحتل الدنمارك والسويد صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط من 3 مباريات، بينما تحتل مصر المركز الثالث برصيد 4، وتتواجد البرتغال في المرتبة الرابعة بنقطتين، بينما حصدت البحرين أول نقطتين من الفوز على اليابان التي لم تحقق أي نقطة حتى الآن.