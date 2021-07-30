شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينصب سيف الجزيري "المهاجم رقم 1" لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، الاعتماد على التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق، بشكل أساسي خلال المرحلة المقبلة مع منحه الفرصة كاملة في قيادة هجوم الفريق في المباريات الرسمية، بصورة أساسية، وذلك بعد الحصول على جهوده بشكل نهائي من المقاولون العرب، بعدما حصل الفريق على خدماته في شهر يناير الماضي، على سبيل الإعارة، ثم طلب الجهاز الفني تفعيل بند شرائه نهائيا ليحصل النادي على خدماته بشكل نهائي من ذئاب الجبل.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، تنصيب الجزيري المهاجم رقم واحد في حساباته بالفريق حيث سيتم الاعتماد عليه بصورة أساسية مع منحه الفرصة كاملة لإثبات جدارته بالأمر، خاصة في ظل البحث أيضا عن تدعيم هجوم الفريق برأس حربة جديد في الموسم المقبل، لذا سيحصل الجزيري على فرصة كاملة هذا الموسم قبل إعادة ترتيب وضع المهاجمين بالفريق في الموسم الجديد حيث وقع اللاعب على عقد يمتد مع الفريق حتى نهاية عام 2024.

فيما وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك برنامج تأهيل بدني وفني مكثف للاعبي الشباب المشاركين في تدريبات الفريق الأول، تمهيدا للاستعانة بهم تدريجيا في مباريات الدورى المقبلة وفقا لظروف المباريات.

ويسعي كارتيرون لتجهيز اللاعبين الشباب وخاصة المميزين منهم ليكونوا احتياطي استراتيجي في المباريات المقبلة التي تشهد مرحلة حسم بطولة الدورى الممتاز، تحسبا لغياب أحد العناصر الأساسية عن المباريات بسبب الإصابة أو الإيقاف، وكذلك لتجنب ارهاق اللاعبين الأساسيين.