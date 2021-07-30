شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. ملك حمزة تودع منافسات جمباز الترامبولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت ملك حمزة، لاعبة المنتخب الوطني للجمباز، المركز التاسع في تصفيات جمباز الترامبولين فى المشاركة التاريخية الأولى لمصر في هذا الاختصاص، برصيد 94.720 بفارق مركز واحد فقط عن المتأهلات إلى النهائي، حيث يتأهل 8 لاعبين للنهائى خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وتعد هذه هى المشاركة الأولى تاريخيا لمصر فى الأولمبياد في جمباز ترامبولين. وجاءت تلك المشاركة عن طريق ملك حمزة صاحبة الـ19 عاما، بعدما توجت بلقب بطولة أفريقيا والتي عن طريقها حجزت مكانها فى الأولمبياد.

واحتلت ملك المركز التاسع بعدما جمعت 49.720 نقطة بفارق 5.130 نقطة عن صاحبة المركز الثامن المكسيكية دافني نافارو.