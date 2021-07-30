شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة اليوم.. تاريخ مواجهات مصر والسويد فى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر نظيره منتخب السويد اليوم الجمعة، فى تمام الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد يويوجى الوطنى بالعاصمة اليابانية طوكيو، فى الجولة الرابعة وقبل الأخيرة بالمجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد في اولمبياد طوكيو.

وتقابل المنتخبان 10 مرات من قبل ولم يسبق أن حقق منتخب مصر الفوز على منافسه السويد سواء في الأولمبياد أو بطولة العالم لكرة اليد.

بدأت لقاءات مصر والسويد في كرة اليد في أولمبياد 1964 وفاز المنتخب السويدي بنتيجة 26-11 بدور المجموعات، ثم تجدد الموعد في بطولة العالم 1995 وحقق المنتخب السويدي الفوز بنتيجة 33-22 وتفوق منتخب السويد في ربع نهائي أولمبياد 2000 بمدينة سيدني الأسترالية بنتيجة 27-23، ثم تقابلا في مونديال 2001 بمرحلة المجموعات، وتفوق المنتخب السويدي بنتيجة 29-23 وهى نتيجة الفريقين في مونديال 2003 بدور المجموعات أيضا.

وتعادل المنتخبان في دور المجموعات بمونديال 2015، ثم تقابلا في دور المجموعات بأولمبياد 2016، وفاز منتخب السويد بنتيجة 26-25، ثم تغلب المنتخب السويدي في مونديال 2017 بنتيجة 33-26.

وحقق منتخب السويد الفوز أيضا بدور المجموعات في مونديال 2019 بنتيجة 27-24، كما تغلب السويد في دور المجموعات ببطولة العالم خلال شهر يناير الماضي بنتيجة 24-23.