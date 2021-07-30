شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الاولمبى يعاين ستاد سايتاما 2002 اليوم قبل مواجهة البرازيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعاين منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، اليوم الجمعة ستاد سايتاما 2002 الذى يستضيف مباراة الغد بين الفراعنة ومنتخب البرازيل فى دور الثمانية بأولمبياد طوكيو.
ووصل المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، إلى القرية الأولمبية فى طوكيو أمس استعدادا لمواجهة البرازيل فى الدور الثانى بأولمبياد طوكيو.
وأدى المنتخب مرانه الأول أمس استعدادا لمواجهة البرازيل غدا السبت، وخضع اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا أمام استراليا لتدريب استشفائى بينما خاض باقى اللاعبون مرانا عاديا.
وحقق منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0، ليتأهل عن مجموعة الموت التى ضمت الأرجنتين وإسبانيا، لمواجهة البرازيل.
أحرز هدفي منتخب مصر الأولمبي أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44، وعمار حمدي في الدقيقة 85، ونجح المنتخب المصري في الاستحواذ على الكرة طوال الـ15 دقيقة الأولى، ووصل لمرمي المنتخب الأسترالي أكثر من مرة عن طريق صلاح محسن وياسر ريان ورمضان صبحي، لكن دون ترجمة لأهداف، وهدأ أداء اللاعبين نسبيا ويستحوذ المنتخب الأسترالي على الكرة في وسط ملعب الفراعنة.
وبدأ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بتشكيل مكون من: محمد الشناوي وأحمد حجازي وأسامة جلال وكريم العراقي ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وأكرم توفيق، وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحي وأحمد ريان.