شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الاولمبى يعاين ستاد سايتاما 2002 اليوم قبل مواجهة البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاين منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، اليوم الجمعة ستاد سايتاما 2002 الذى يستضيف مباراة الغد بين الفراعنة ومنتخب البرازيل فى دور الثمانية بأولمبياد طوكيو.

ووصل المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، إلى القرية الأولمبية فى طوكيو أمس استعدادا لمواجهة البرازيل فى الدور الثانى بأولمبياد طوكيو.

وأدى المنتخب مرانه الأول أمس استعدادا لمواجهة البرازيل غدا السبت، وخضع اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا أمام استراليا لتدريب استشفائى بينما خاض باقى اللاعبون مرانا عاديا.

وتقام مباراة المنتخب الأولمبى مع منتخب البرازيل غدا السبت ، فى دور الثمانية لأولمبياد طوكيو 2020، واستغرقت رحلة الفريق من مدينة مياجى إلى طوكيو عبر القطار 5 ساعات.