شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر.. البحرين تحقق فوزا تاريخيا أمام اليابان فى كرة اليد بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب البحرين لكرة اليد في تحقيق فوز تاريخي على اليابان بنتيجة 32-30 في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يعتبر هذا الفوز الأول للبحرين في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية بمنافسات كرة اليد.

وتحتل البحرين بهذا الفوز المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، بينما تحتل اليابان المركز الأخير بدون نقاط.