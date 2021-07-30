شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر.. البحرين تحقق فوزا تاريخيا أمام اليابان فى كرة اليد بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب البحرين لكرة اليد في تحقيق فوز تاريخي على اليابان بنتيجة 32-30 في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يعتبر هذا الفوز الأول للبحرين في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية بمنافسات كرة اليد.
وتحتل البحرين بهذا الفوز المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، بينما تحتل اليابان المركز الأخير بدون نقاط.
فيما يواجه منتخب مصر نظيره منتخب السويد اليوم الجمعة، فى تمام الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد يويوجى الوطنى بالعاصمة اليابانية طوكيو، فى الجولة الرابعة وقبل الأخيرة بالمجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد في اولمبياد طوكيو .
منتخب مصر فى المركز الثالث حالياً برصيد 4 نقاط من فوزين على البرتغال 37/31 واليابان 33/29 والخسارة من الدانمارك بطل العالم حاليا وحامل لقب الأولمبياد الماضية بنتيجة 27 /32 بعد مباراة قوية.
ويحتل منتخب السويد المركز الثانى بالمجموعة برصيد 6 نقاط من الفوز بثلاث مباريات بصعوبة على كل من البحرين 29/28 فى الثانية الأخيرة واليابان بنتيجة 28/26 ثم على البرتغال بنتيجة 26/25.