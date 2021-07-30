شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل حسم مصير جونيور أجايى لنهاية الموسم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل حسم مصير النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق من البقاء في صفوف المارد الأحمر أو رحيله إلى نهاية الموسم الحالي، بعد الانتهاء من تقييم أداء اللاعب النيجيري من جانب ومعرفة احتياجات الجهاز الفني من الصفقات الأجنبية من جانب آخر، في ظل اهتمام الجنوب افريقى بيتسو موسيماني المدير الفنى للفريق بالتعاقد مع أكثر من لاعب أجنبي في الانتقالات الصيفية القادمة.

ويتبقى موسم واحد في عقد جونيور أجايي مع الأهلي وترغب الإدارة في الحمراء في تجديد عقد اللاعب قبل تسويقه في الصيف، إلا أن غموض موقف اللاعب في البقاء بالجزيرة يؤجل قراره بشأن تجديد عقده، لاسيما أن الأهلي يضع أكثر من لاعب أجنبي في حساباته لضمه في الصيف المقبل وهم الثنائي لويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني ونجكوبو لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.