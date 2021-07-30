شكرا لقرائتكم خبر عن اولمبياد طوكيو .. البرازيل تفوز على الأرجنتين 25/23 فى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب البرازيل لكرة اليد على نظيره منتخب الأرجنتين بنتيجة 23 - 25، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة يويوجي ناسيونال ستاديوم، ضمن مُنافسات الجولة الرابعة من مجموعات بطولة كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وبهذا الفوز احتل المنتخب البرازيلي المركز الخامس في المجموعة الخامسة برصيد نقطتين، فيما بقي منتخب الأرجنتين في المركز السادس، كما أنه دون رصيد من النقاط.

ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة الأولى بأولمبياد طوكيو مع منتخبات النرويج وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين.