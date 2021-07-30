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الأهلي يضرب أسوان بثلاثية ويقترب من الزمالك (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيرا على أسوان بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة .

وسجل ثلاثية الأهلي ، كهربا في الدقيقة 22، ومحمد شريف في الدقيقة 66، وبواليا في الدقيقة 95، فيما سجل أيمانويل إيجبتور هدف أسوان في الدقيقة 85.

بهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة من 26 مباراة، في المركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر بـ61 نقطة، من 27 لقاء، فيما تجمد رصيد أسوان عند 25 نقطة ويبقي في المركز السادس عشر.

شاهد أهداف المباراة

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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