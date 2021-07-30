رسميًا.. الدحيل القطري يتعاقد مع فرجاني ساسي بعد نهاية مشواره مع الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن نادي الدحيل القطري، اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع التونسي فرجاني ساسي لمدة 3 مواسم مقبلة، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.

وقال الموقع الرسمي للفريق القطري:"نجحت إدارة النادي في إكمال اجراءات تعاقدها مع المحترف التونسي فرجاني ساسي بعقد احتراف لثلاث لمواسم قادمة في صفقة إنتقال حر".

وتابع البيان :"بدأت مسيرة ساسي المولود في 18 مارس 1992م، مع نادي الصفاقصي التونسي والذي انتقل منه إلى تجربة احتراف في الدوري الفرنسي مع فريق ميتز، خاض بعدها تجربة في تونس مع نادي الترجي التونسي الذي انتقل منه إلى نادي النصر السعودي ثم الزمالك المصري".

وانتهى عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية يونيو الماضي، ليتم ثلاثة مواسم داخل القلعة البيضاء، بعدما ارتدى الفانلة البيضاء في يوليو من عام 2018.

ورفض ساسي كل المحاولات التي بذلها معه مسؤولو الزمالك من أجل الاستمرار وتمديد تعاقده مع الأبيض أو على أقل تقدير الاستمرار مع الفريق لستة أشهر مقبلة، والرحيل في يناير المقبل، إلا أن فرجاني تمسك بموقفه الرافض لفكرة تمديد التعاقد.

وأعلن مسؤولو الزمالك في وقت سابق أن فرجاني ساسي يرغب في الحصول على ثلاثة ملايين يورو عن الموسم الواحد في عقده الجديد، وهو المبلغ الذي يراه مسؤولو الزمالك مبالغًا فيه إلى حد كبير.