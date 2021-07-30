شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب اليد أمام السويد فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر نظيره منتخب السويد اليوم الجمعة، فى تمام الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد يويوجى الوطنى بالعاصمة اليابانية طوكيو، فى الجولة الرابعة وقبل الأخيرة بالمجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد في اولمبياد طوكيو .

منتخب مصر فى المركز الثالث حالياً برصيد 4 نقاط من فوزين على البرتغال 37/31 واليابان 33/29 والخسارة من الدانمارك بطل العالم حاليا وحامل لقب الأولمبياد الماضية بنتيجة 27 /32 بعد مباراة قوية.

ويحتل منتخب السويد المركز الثانى بالمجموعة برصيد 6 نقاط من الفوز بثلاث مباريات بصعوبة على كل من البحرين 29/28 فى الثانية الأخيرة واليابان بنتيجة 28/26 ثم على البرتغال بنتيجة 26/25.

وأسفرت قرعة منتخب اليد عن تواجد منتخب مصر لكرة اليد في المجموعة التي تضم كلًّا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين. ووفقًا لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

بدأ المنتخب المصري لكرة اليد مشواره في الأوليمبياد باللعب ضد البرتغال يوم 24 يوليو وواجه الدنمارك يوم 26 يوليو ثم اليابان 28 يوليو والسويد 30 يوليو وفي النهاية يواجه منتخب البحرين 1 أغسطس.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى الرابع لدور الثمانية في الأولمبياد ويسعى المنتخب لتحقيق ميدالية يدعم بها بعثة مصر في أولمبياد طوكيو.

وتضم بعثة المنتخب 16 لاعبًا هم "يحيى الدرع وعلي زين وحسن وليد قداح وأحمد هشام (دودو) وسيف الدرع ويحيى خالد وأحمد الأحمر ومحمد هشام سند وإبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم هنداوي والطيار ومحمد علي وعمر الوكيل (بكار) ووسام سامي نوار وأحمد عادل".

ويتكون الجهاز الفني من الإسباني باروندو المدير الفني وأنطونيو يورينتي مدربًا مساعدًا وفينيو لوزرت مدربًا لحراس المرمى والدكتور محمد شوقي طبيبًا للمنتخب ونور أبو زيد مديرًا للمنتخب.